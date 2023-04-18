Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ويبحث معه العلاقات الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-04-2023 | 12:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد على تويتر: بحثنا مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز علاقتنا الأخوية ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والازدهار في المنطقة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/04/2023 06:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/04/2023 06:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات يصف توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة مع تركيا بالخطوة النوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/04/2023 06:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أهمية وقف التصعيد في السودان وضمان حماية المدنيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/04/2023 06:27:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:13 | 2023-04-18
23:00 | 2023-04-18
19:20 | 2023-04-18
18:52 | 2023-04-18
18:50 | 2023-04-18
18:41 | 2023-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website