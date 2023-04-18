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وزيرا خارجية السعودية وأميركا: من الضروري حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى

Lebanon 24
18-04-2023 | 15:45
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