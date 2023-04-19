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سكاي نيوز: الانفجار الذي هز مطار الخرطوم سببه اشتعال خزان لوقود الطائرات أصابته قذيفة مدفعية

Lebanon 24
19-04-2023 | 02:05
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