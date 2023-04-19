Advertisement

أخبار عاجلة

اللبناني عبد طيّارة المتواجد في شارع النيل في الخرطوم لـ"الجديد" : بحسب معلوماتي لم يتعرّض اي لبناني متواجد هنا للخطر والأذى حتى اللحظة

Lebanon 24
19-04-2023 | 07:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن اللبنانيين المتواجدين في السودان السفيرة تكشف: "كلنا محاصرون".. وهذا ما أكده أحد اللبنانيين هناك
lebanon 24
20/04/2023 01:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي استقبل بدران مع وفد الهيئة التنفيذية الجديدة لرابطة المتفرغين في "اللبنانية"
lebanon 24
20/04/2023 01:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هارون لـ"الجديد": حتى الآن نتعامل مع الجهات الضامنة بالليرة والعبء الناتج عن الفرق بين سعر صرف الدولار في السوق والسعر المعتمد في الضمان يتحمله المواطن وما نطلبه أن يصبح التعاطي مع الجهات الضامنة بالدولار ما يخفف عن كاهل اللبنانيين
lebanon 24
20/04/2023 01:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج لـ"الجديد": معركة القوات اللبنانية هي انتخاب رئيس للجمهورية بمواصفات معينة واحترام الدستور كان واجباً
lebanon 24
20/04/2023 01:57:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:34 | 2023-04-19
18:32 | 2023-04-19
18:31 | 2023-04-19
18:14 | 2023-04-19
18:13 | 2023-04-19
18:09 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website