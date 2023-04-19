Advertisement

أخبار عاجلة

الخزانة الأميركية: عقوبات على شخص و6 كيانات يعملون في إطار شبكة لتسهيل تهرب إيران من العقوبات الأميركية وتمكينها من معدات إلكترونية للمسيرات (الجزيرة)

Lebanon 24
19-04-2023 | 11:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخزانة الأميركية: نبحث دائما عن سبل لتشديد العقوبات على إيران لكن الإجراءات العقابية قد لا تكون كافية لتغيير سلوك دولة ما (الحرة)
lebanon 24
20/04/2023 01:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تشمل أشخاصا وكيانات في الصين (العربية)
lebanon 24
20/04/2023 01:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: أخبرنا الصين أنها ستتعرض للكثير من العواقب إذا ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات
lebanon 24
20/04/2023 01:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: العقوبات الاقتصادية وخاصة على روسيا تشكل خطراً على هيمنة الدولار
lebanon 24
20/04/2023 01:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:34 | 2023-04-19
18:32 | 2023-04-19
18:31 | 2023-04-19
18:14 | 2023-04-19
18:13 | 2023-04-19
18:09 | 2023-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website