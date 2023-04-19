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الخارجية السودانية: العسكريون المصريون الذين احتجزهم الدعم السريع في مروي كانوا في تدريبات مع الجيش السوداني (الجزيرة)

Lebanon 24
19-04-2023 | 14:22
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