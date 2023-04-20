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أخبار عاجلة
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ينفي مساندة أي طرف في الصراع السوداني
Lebanon 24
20-04-2023
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00:39
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