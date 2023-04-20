Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يدعو الناتو إلى مساعدة كييف على تجاوز "التحفظات" على مدها بالأسلحة

Lebanon 24
20-04-2023 | 07:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الدروع المغلقة".. أكبر تدريبات الناتو تحسبا للأوقات الحرجة
lebanon 24
20/04/2023 15:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"فورين بوليسي" عن مسؤولين: حكومات أجنبية طلبت من واشنطن المساعدة في تأمين إخراج مواطنيها وموظفيها من السودان
lebanon 24
20/04/2023 15:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا ويطلع على طرق "التصدي للعدو"
lebanon 24
20/04/2023 15:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري" للقتال في السودان
lebanon 24
20/04/2023 15:34:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:26 | 2023-04-20
08:07 | 2023-04-20
07:57 | 2023-04-20
07:53 | 2023-04-20
07:24 | 2023-04-20
06:57 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website