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بحاجة ماسة و عاجلة الى دم O- للطفلة اسينات حسين زعيتر ( 4 سنوات) مستشفى الجامعة الأمركية 03319132

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:26
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مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة (O-)
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