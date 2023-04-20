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اردوغان يدعو المسؤولين السودانيين لوقف الاشتباكات والحد من إراقة الدماء والعودة لطاولة الحوار

Lebanon 24
20-04-2023 | 09:13
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