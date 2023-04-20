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بوليتيكو عن مصادر مطلعة: الخارجية الأميركية تعتبر أن أوان إجلاء موظفي سفارتها بالخرطوم قد فات بسبب تدهور الوضع (الجزيرة)

Lebanon 24
20-04-2023 | 12:47
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