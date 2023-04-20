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اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والأردن حسين أمير عبد اللهيان وأيمن الصفدي (الميادين)
Lebanon 24
20-04-2023
|
13:17
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