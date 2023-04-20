Advertisement

أخبار عاجلة

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والأردن حسين أمير عبد اللهيان وأيمن الصفدي (الميادين)

Lebanon 24
20-04-2023 | 13:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا هو الثاني خلال أسبوع مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث تطورات الاتفاق بين البلدين
lebanon 24
20/04/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يهنّئ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحلول شهر رمضان المبارك
lebanon 24
20/04/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية بشأن الأزمة السودانية (العربية)
lebanon 24
20/04/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا اتفقوا خلال الاجتماع الرباعي على استمرار الاتصالات (الميادين)
lebanon 24
20/04/2023 20:51:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:47 | 2023-04-20
13:45 | 2023-04-20
13:37 | 2023-04-20
13:27 | 2023-04-20
12:54 | 2023-04-20
12:47 | 2023-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website