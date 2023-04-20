الرئيس التونسي: بعض الدول أبدت انزعاجها من الإيقافات في تونس ولكنها تمت وفق القانون ولا أحد اعتقل بسبب رأيه وإنما بسبب الدعوة إلى حرب أهلية (الجزيرة)

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