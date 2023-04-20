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الجيش السوداني: نقوم بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم بعد نجاح عملية الحسم الجوي

Lebanon 24
20-04-2023 | 23:10
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