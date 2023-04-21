الشيخ محمد عساف بخطبة عيد الفطر: حب لبنان يكون بالأفعال وليس بالأقوال وانتخاب رئيس جمهورية خطوة ضرورية ولنتوقف عن الاعتماد على الخارج ولنثق ببعضنا البعض

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