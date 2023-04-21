الشيخ محمد عسّاف: ينبغي على المسؤولين العمل على إيجاد الحلول الفوريّة في شتّى المجالات وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تجسّد آمال اللبنانيين

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