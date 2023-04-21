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الشيخ محمد عسّاف: ينبغي على المسؤولين العمل على إيجاد الحلول الفوريّة في شتّى المجالات وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تجسّد آمال اللبنانيين

Lebanon 24
21-04-2023 | 00:11
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