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الشيخ محمد عساف في خطبة عيد الفطر: دار الفتوى تؤكد حرصها على احترام أسس ومبادئ قيام الدولة والدستور والمؤسسات والمحافظة على سيادة الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
21-04-2023 | 00:13
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