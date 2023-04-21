الشيخ محمد عساف: أدعو السياسيين الى النظر الى مصلحة المواطن قبل النظر إلى مصالحهم الشخصية الضيّقة وينزلوا إلى مستوى المواطن الفقير ليرى ما يعيشه من حياة تعيسة

Lebanon 24