فريد البستاني: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق (LBCI)

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