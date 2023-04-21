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فريد البستاني: افلاس المصارف هو افلاس الاقتصاد ولتطعيم المصارف المتعثرة بمصارف جديدة واذا اتفقنا مع صندوق النقد ستزداد الثقة لدى المصارف والمؤسسات للدخول الى السوق (LBCI)

Lebanon 24
21-04-2023 | 04:14
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