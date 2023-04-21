Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون أميركيون يقولون إن الولايات المتحدة ستبدأ تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام دبابات أبرامز وصيانتها في الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
21-04-2023 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون يشتبهون في أن شخصا من الولايات المتحدة قد يكون وراء تسريب الوثائق السرية
lebanon 24
21/04/2023 16:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: من المحتمل أن تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في الأسابيع المقبلة
lebanon 24
21/04/2023 16:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة النرويجية: وصول ٨ دبابات ليبارد ٢ إلى أوكرانيا والتدريب على استخدامها جار في بولندا (الجزيرة)
lebanon 24
21/04/2023 16:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الفلبين تُعلن عن إتاحة 4 قواعد عسكرية إضافية لاستخدامها من قبل الولايات المتحدة (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/04/2023 16:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:45 | 2023-04-21
07:41 | 2023-04-21
07:18 | 2023-04-21
07:10 | 2023-04-21
06:51 | 2023-04-21
06:44 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website