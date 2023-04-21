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مصادر "سكاي نيوز": بريطانيا وضعت طائرات عسكرية بحال تأهب استعدادا لإجلاء موظفي سفارتها ومواطنيها من السودان

Lebanon 24
21-04-2023 | 09:35
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