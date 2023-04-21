Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم (العربية)

Lebanon 24
21-04-2023 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دوي إطلاق نار وقصف بالخرطوم رغم دخول هدنة الجيش السوداني حيز التنفيذ (العربية)
lebanon 24
22/04/2023 00:04:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع يتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة المتفق عليها ولا رد من الجيش (العربية)
lebanon 24
22/04/2023 00:04:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تدخل حيز التنفيذ ولمدة 24 ساعة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/04/2023 00:04:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: فتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية لمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم (التلفزيون العربي)
lebanon 24
22/04/2023 00:04:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2023-04-21
16:56 | 2023-04-21
16:43 | 2023-04-21
16:41 | 2023-04-21
16:26 | 2023-04-21
16:19 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website