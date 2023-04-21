Advertisement

أخبار عاجلة

جنبلاط وعقيلته وعائلته شكروا المعزين بسعود الشواف وعصام الشراباتي

Lebanon 24
21-04-2023 | 12:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط يُفجّر مفاجأة رئاسيّة من العيار الثقيل.. ماذا كشف؟
lebanon 24
22/04/2023 00:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزياً
lebanon 24
22/04/2023 00:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الثورة السوريّة.. هذا ما قاله جنبلاط
lebanon 24
22/04/2023 00:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرزها من بري وفرنجية.. جنبلاط يتلقى اتصالات تعزية بوفاة شقيق زوجته السيّدة نورا
lebanon 24
22/04/2023 00:05:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2023-04-21
16:56 | 2023-04-21
16:43 | 2023-04-21
16:41 | 2023-04-21
16:26 | 2023-04-21
16:19 | 2023-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website