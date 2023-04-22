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وزير الخارجية الصيني: بكين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان ونحذر من "عواقب وخيمة" بسبب الانتقادات الغربية

Lebanon 24
22-04-2023 | 00:14
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