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قبلان في خطبة عيد الفطر: واشنطن تعمل على طبخة تريد منها أن يُصبح لبنان بلد نزوح وفوضى منظمة وخريطة حرب أهليّة وتجمعات ارهابية والخطر يمرّ بدمج النازحين وهذا الدمج يعني نهاية لبنان

Lebanon 24
22-04-2023 | 00:47
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