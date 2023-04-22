قبلان في خطبة عيد الفطر: واشنطن تعمل على طبخة تريد منها أن يُصبح لبنان بلد نزوح وفوضى منظمة وخريطة حرب أهليّة وتجمعات ارهابية والخطر يمرّ بدمج النازحين وهذا الدمج يعني نهاية لبنان

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