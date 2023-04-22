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قبلان في خطبة عيد الفطر: نحتاج الى رئيس جمهورية وطنيّ قويّ يكون الى جانب شعبه ولا نريد رئيس جمهورية يُباع بالمزاد العلنيّ

Lebanon 24
22-04-2023 | 00:56
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