المرشد الإيراني الأعلى السيد علي الخامنئي: الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية في مجتمعاتنا وبلداننا ولهذا انساقوا باتجاه التضليل

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