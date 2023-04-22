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العثور على حطام سفينة من الحرب العالمية الثانية كانت تقل أكثر من ألف أسير قبالة الفيليبين
Lebanon 24
22-04-2023
|
02:05
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