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الجيش السوداني: سيتم في وقت لاحق تأمين إجلاء البعثة الأردنية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى الأردن (الجزيرة)

Lebanon 24
22-04-2023 | 05:44
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