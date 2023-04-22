21
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
16
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الهلال الأحمر السوداني: الوضع الصحي في حالة سيئة والمعاناة تزداد يوما بعد يوم (الجزيرة)
Lebanon 24
22-04-2023
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر السوداني: نشاطنا محصور داخل المستشفيات بسبب الاشتباكات
Lebanon 24
الهلال الأحمر السوداني: نشاطنا محصور داخل المستشفيات بسبب الاشتباكات
22/04/2023 16:07:18
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر السوداني لـ "العربية": نحذر من استخدام سياراتنا المسروقة في أعمال إجرامية
Lebanon 24
الهلال الأحمر السوداني لـ "العربية": نحذر من استخدام سياراتنا المسروقة في أعمال إجرامية
22/04/2023 16:07:18
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق باسم الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تنهب مخازن الهلال الأحمر في منطقة بحري شمال الخرطوم
Lebanon 24
الناطق باسم الجيش السوداني: قوات الدعم السريع تنهب مخازن الهلال الأحمر في منطقة بحري شمال الخرطوم
22/04/2023 16:07:18
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الهلال الأحمر السوداني: الخرطوم أصبحت منطقة حرب
Lebanon 24
الهلال الأحمر السوداني: الخرطوم أصبحت منطقة حرب
22/04/2023 16:07:18
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلبلة ورعب في بزال.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
بلبلة ورعب في بزال.. إليكم ما حصل اليوم
16:52 | 2023-04-21
21/04/2023 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!
Lebanon 24
إشكال وتضارب بين ممثل لبناني وقوى الأمن.. إليكم ما حصل في "النافعة"!
12:05 | 2023-04-21
21/04/2023 12:05:44
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ قليل.. سكان هذه المنطقة شعروا بهزة أرضيّة!
Lebanon 24
منذ قليل.. سكان هذه المنطقة شعروا بهزة أرضيّة!
11:04 | 2023-04-21
21/04/2023 11:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يتدخل بسرعة... ما الذي يحصل في خلدة (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدخل بسرعة... ما الذي يحصل في خلدة (فيديو)
14:45 | 2023-04-21
21/04/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شكلُ سيارته مُفاجئ.. فنانٌ لبناني يظهر في بيروت وصورٌ ترصده فمن هو؟
Lebanon 24
شكلُ سيارته مُفاجئ.. فنانٌ لبناني يظهر في بيروت وصورٌ ترصده فمن هو؟
03:48 | 2023-04-22
22/04/2023 03:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:57 | 2023-04-22
صحف أميركية: المتهم بتسريب وثائق عسكرية أميركية نقل معلومات أكثر مما كان يعتقد وقبل وقت أطول (سكاي نيوز عربية)
08:54 | 2023-04-22
الطيران المدني السوداني: تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 30 نيسان (العربية)
08:52 | 2023-04-22
8 قتلى من جراء إعصار يضرب ضواحي عاصمة ميانمار (سكاي نيوز عربية)
08:50 | 2023-04-22
رئيس الوزراء البريطاني يترأس اجتماعا للجنة الطوارئ لبحث الأحداث الجارية في السودان وأوضاع البريطانيين هناك (سكاي نيوز عربية)
08:41 | 2023-04-22
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: ندرك الوضع المقلق للغاية للمواطنين البريطانيين المحاصرين في السودان (الجزيرة)
08:37 | 2023-04-22
الخارجية المصرية تؤكد أنها تنسق مع السلطات السودانية بشأن الجالية المصرية في السودان وسبل إجلاء الراغبين (سكاي نيوز عربية)
فيديو
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
22/04/2023 16:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact