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حميدتي: ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة ونؤكد احترامنا للقانون الدولي الإنساني (الجزيرة)

Lebanon 24
22-04-2023 | 08:07
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