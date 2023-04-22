18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
12
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
18
o
بشري
19
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قوات الدعم السريع تؤكد الاستيلاء على مقر التصنيع الحربي في الخرطوم وتعين ناطقا رسميا باسمها (العربية)
Lebanon 24
22-04-2023
|
11:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع تقول إنها سيطرت على مبنى التصنيع الحربي في منطقة "جياد" جنوب الخرطوم (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تقول إنها سيطرت على مبنى التصنيع الحربي في منطقة "جياد" جنوب الخرطوم (سكاي نيوز عربية)
22/04/2023 22:16:02
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم (العربية)
Lebanon 24
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم (العربية)
22/04/2023 22:16:02
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مستودع للصواريخ تابع لمخازن التصنيع الحربي
Lebanon 24
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مستودع للصواريخ تابع لمخازن التصنيع الحربي
22/04/2023 22:16:02
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: الاستيلاء على معسكر للجيش في منطقة حطاب شمالي الخرطوم بحري
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: الاستيلاء على معسكر للجيش في منطقة حطاب شمالي الخرطوم بحري
22/04/2023 22:16:02
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلبلة ورعب في بزال.. إليكم ما حصل اليوم
Lebanon 24
بلبلة ورعب في بزال.. إليكم ما حصل اليوم
16:52 | 2023-04-21
21/04/2023 04:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شكلُ سيارته مُفاجئ.. فنانٌ لبناني يظهر في بيروت وصورٌ ترصده فمن هو؟
Lebanon 24
شكلُ سيارته مُفاجئ.. فنانٌ لبناني يظهر في بيروت وصورٌ ترصده فمن هو؟
03:48 | 2023-04-22
22/04/2023 03:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. إليكم التسعيرة عصراً
09:45 | 2023-04-22
22/04/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر أمنية تكشف بالتفاصيل.. هذا ما جرى بين الممثل الموقوف وسام فارس وعنصر قوى الأمن في "النافعة"
Lebanon 24
مصادر أمنية تكشف بالتفاصيل.. هذا ما جرى بين الممثل الموقوف وسام فارس وعنصر قوى الأمن في "النافعة"
05:57 | 2023-04-22
22/04/2023 05:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد سعر الدولار.. إليكم ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
جديد سعر الدولار.. إليكم ما سجله صباحاً!
02:32 | 2023-04-22
22/04/2023 02:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:56 | 2023-04-22
حميدتي: لن نستسلم وسننتصر والبرهان هو من أجبرنا على المعركة (العربية)
14:17 | 2023-04-22
الاتحاد الأوروبي يعد خطة لإجلاء رعاياه من السودان
13:52 | 2023-04-22
وسائل إعلام إسرائيلية: الآلاف يشاركون الآن بـ"تل أبيب" في الاحتجاج على الانقلاب القضائي للأسبوع السادس عشر على التوالي
13:36 | 2023-04-22
القائد الثاني لقوات الدعم السريع للجزيرة: حميدتي يقود العمليات بنفسه وله تواصل سياسي مع مختلف قادة العالم
13:16 | 2023-04-22
حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت (التحكم المروري)
12:22 | 2023-04-22
حركة المرور كثيفة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية وصولا الى ذوق مكايل (التحكم المروري)
فيديو
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
Lebanon 24
مقاتلة "سوخوي" روسية تعترض طائرة أميركية في سماء سوريا.. فيديو يوثق المواجهة
02:20 | 2023-04-21
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
Lebanon 24
والد هيفا وهبي على فراش الموت وهي ترفض مساعدته.. تسجيلات تكشف المستور! (فيديو)
03:04 | 2023-04-19
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
Lebanon 24
رعب من وقوع زلزال كارثي بقوة 9 درجات.. والخبراء يعلنون النفير (فيديو)
04:00 | 2023-04-17
22/04/2023 22:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact