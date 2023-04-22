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أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة على طريق ضهر البيدر باتجاه بيروت (التحكم المروري)
Lebanon 24
22-04-2023
|
13:16
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