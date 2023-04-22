Advertisement

أخبار عاجلة

ظلام دامس يغطي معظم أحياء الخرطوم بعد انقطاع تام للتيار الكهربائي (الشرق)

Lebanon 24
22-04-2023 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في أحياء بالخرطوم وسط شح مياه الشرب ونقص بالغذاء والدواء (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/04/2023 04:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق ولاية الخرطوم (العربية)
lebanon 24
23/04/2023 04:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" عن مصادر سودانية: انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في العاصمة الخرطوم
lebanon 24
23/04/2023 04:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يؤكد سيطرته على برج القوات البحرية في الخرطوم (الشرق)
lebanon 24
23/04/2023 04:45:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:55 | 2023-04-22
16:14 | 2023-04-22
14:56 | 2023-04-22
14:17 | 2023-04-22
13:52 | 2023-04-22
13:36 | 2023-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website