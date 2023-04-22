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الرئيس الأميركي جو بايدن: الجيش الأميركي نفذ عملية لإخراج موظفي الحكومة الأميركية من الخرطوم
Lebanon 24
22-04-2023
|
23:06
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