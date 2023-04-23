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الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بإطلاق النار على موكب السفارة الفرنسية مما أدى لتعطل عملية الإجلاء
Lebanon 24
23-04-2023
|
03:54
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