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الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بإطلاق النار على موكب السفارة الفرنسية مما أدى لتعطل عملية الإجلاء

Lebanon 24
23-04-2023 | 03:54
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