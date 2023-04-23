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وزيرة الخارجية البلجيكية: ننسق مع فرنسا وهولندا لإجلاء الرعايا البلجيكيين في أسرع وقت ممكن من السودان

Lebanon 24
23-04-2023 | 05:55
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