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الأردن يرسل 4 طائرات عسكرية إلى السودان لإجلاء 260 شخصا من أفراد الجالية الأردنية

Lebanon 24
23-04-2023 | 08:40
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