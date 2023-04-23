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وزير خارجية جنوب السودان لـ "الشرق": نحو 9 آلاف شخص عادوا حتى الآن من السودان

Lebanon 24
23-04-2023 | 11:22
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