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"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على أوتوستراد البوار باتجاه جونية وصولاً الى زوق مكايل وعلى أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولاً إلى أنفاق المطار
Lebanon 24
23-04-2023
|
13:27
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