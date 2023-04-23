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جعجع: لا صحة لتغيير موقف السعودية أو ليونة أميركية وفي حال انتخاب فرنجية ستقفل الأبواب أكثر في وجه لبنان أمام الدول العربية

Lebanon 24
23-04-2023 | 14:46
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