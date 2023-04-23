سمير جعجع: قنوات الإتصال مفتوحة مع كل الأطراف "ما عدا حزب الله" وتواصلنا مع التيار ولم نصل إلى نتيجة لأن باسيل "بعدو واقف محل ما هو من سنتين وعم ينبش عمصالحه"

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