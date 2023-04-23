Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: الرئيس نجيب ميقاتي كان يريد إجراء الانتخابات البلدية لكننا وصلنا إلى عدم حصول ذلك لأن الثنائي الشيعي و "الوطني الحر" لا يريدون هذا الاستحقاق

Lebanon 24
23-04-2023 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: من يعرقل الانتخابات البلدية هو محور الممانعة و "التيار الوطني الحر"
lebanon 24
24/04/2023 00:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" و"التيار الوطني" يشككان في إجراء الانتخابات البلدية
lebanon 24
24/04/2023 00:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: أعطينا "الوطني الحر" في الـ2016 وهو يتحدث معنا اليوم عن اتفاق يعتقد أنه سيقودنا للإتيان برئيس يريده إلا أن ذلك لن يحصل ونقول للتيار تفضل واتفق معنا على معوّض
lebanon 24
24/04/2023 00:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي للـ"أم تي في": فور إقرار التمويل أنا على كامل الجهوزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
24/04/2023 00:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-04-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:05 | 2023-04-23
16:04 | 2023-04-23
16:03 | 2023-04-23
15:52 | 2023-04-23
15:50 | 2023-04-23
15:49 | 2023-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website