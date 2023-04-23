جعجع: الرئيس نجيب ميقاتي كان يريد إجراء الانتخابات البلدية لكننا وصلنا إلى عدم حصول ذلك لأن الثنائي الشيعي و "الوطني الحر" لا يريدون هذا الاستحقاق

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