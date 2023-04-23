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جعجع: الإجراءات والقرارات التي حصلت منذ اتفاق الإطار بين السعودية وإيران في الصين حتى اليوم هو لمصلحة السعودية وتجلّى ذلك في اليمن

Lebanon 24
23-04-2023 | 15:50
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