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جعجع: قائد الجيش "رجل دولة" ولم يسمح لأحد بالتدخل بالمؤسسة وإذا كان وصوله متاحاً سنصوّت له لكن المشكلة أنه المرشح الوحيد الذي يحتاج إلى 86 صوتاً "وأكيد باسيل ما بيمشي فيه لأنه لا يمثل مصالحه"

Lebanon 24
23-04-2023 | 16:04
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