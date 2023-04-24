21
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
11
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
انتشار كثيف للجيش في منطقه خلدة
Lebanon 24
24-04-2023
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتشار كثيف للجيش في خلدة.. والسبب؟
Lebanon 24
انتشار كثيف للجيش في خلدة.. والسبب؟
24/04/2023 16:21:27
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لاستجواب سلامة وانتشار كثيف للجيش
Lebanon 24
جلسة لاستجواب سلامة وانتشار كثيف للجيش
24/04/2023 16:21:27
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على أوتوستراد البوار باتجاه جونية وصولاً الى زوق مكايل وعلى أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولاً إلى أنفاق المطار
Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على أوتوستراد البوار باتجاه جونية وصولاً الى زوق مكايل وعلى أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة وصولاً إلى أنفاق المطار
24/04/2023 16:21:27
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة لاطلاق نار كثيف في خلدة
Lebanon 24
"لبنان 24": لا صحة لاطلاق نار كثيف في خلدة
24/04/2023 16:21:27
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
Lebanon 24
10 دولارات ستدفعونها شهرياً في لبنان لأمرٍ "غير متوقع".. اكتشفوه!
12:47 | 2023-04-23
23/04/2023 12:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
Lebanon 24
هلعٌ كبير.. انفجار قويّ يهزّ الهرمل ومعلومات تكشف ما جرى
15:17 | 2023-04-23
23/04/2023 03:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
Lebanon 24
لعبة خطيرة في وسط بيروت.. شاهدوا الصورة من ساحة الشهداء!
16:20 | 2023-04-23
23/04/2023 04:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
Lebanon 24
ظهر كـ"العرسان".. ما حقيقة زواج جو معلوف؟
13:45 | 2023-04-23
23/04/2023 01:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" تحتفل بخطوبتها على إعلاميّ عراقي.. وفيديو خاص من منزلها
15:24 | 2023-04-23
23/04/2023 03:24:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:13 | 2023-04-24
مستشار قائد قوات الدعم السريع لسكاي نيوز عربية: لم نشن أي هجوم على أي موقع
08:53 | 2023-04-24
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجزيرة: لا مدخل جويا آمنا لنا إلى السودان
08:39 | 2023-04-24
مستشار حميدتي لـ العربية: قوات الدعم السريع ستقبل المحاسبة من حكومة مدنية
08:10 | 2023-04-24
البيت الأبيض: على المواطنين الأميركيين الإحتماء في أماكن آمنة وتفادي الخروج إلى الشوارع
07:51 | 2023-04-24
البيت الأبيض: واشنطن سترسل قطعاً بحرية للمساعدة في إجلاء الأميركيين الراغبين من السودان
07:15 | 2023-04-24
الحكومة الفرنسية تُعلن إغلاق سفارتها في السودان حتى إشعار آخر
فيديو
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
Lebanon 24
قبل وفاته بأيام: شاهدوا آخر ظهور لمحمد قنوع.. بكى بشدة وكأنه يودع جمهوره (فيديو)
05:00 | 2023-04-24
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
Lebanon 24
100 عام على صدور كتاب "النبي".. جبران خليل جبران يعود إلى نيويورك بعد مغادرتها بتابوت (فيديو)
01:50 | 2023-04-24
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مقطع صوتي مسرب: ابن الراحل جورج الراسي يبكي بحرقة ووالدته جويل حاتم تشتم.. ما القصة؟ (فيديو)
00:40 | 2023-04-23
24/04/2023 16:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact