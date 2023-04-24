الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية من خلدة: لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع

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