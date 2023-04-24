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الميادين عن وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة الإسرائيلية لا زالت في مرحلة فحص خلفية عملية الدهس في القدس المحتلة
Lebanon 24
24-04-2023
|
10:11
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