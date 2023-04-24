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النائب بلال عبدالله: كنا وسنبقى في هذا الملف خلف دار الإفتاء وكونوا على ثقة أننا لن نقبل بأي تسوية لا تقبل العشائر بها وآن الأوان لتسوية عادلة
Lebanon 24
24-04-2023
|
10:50
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