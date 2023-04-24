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النائب عماد الحوت من خلدة: أهالي خلدة حريصون على وأد كل فتنة تطل برأسها وكان من واجب الدولة أن تمنع تدهور الأمور وأهالي خلدة غير متروكين ونحن أمام قضية رأي عام

Lebanon 24
24-04-2023 | 10:51
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